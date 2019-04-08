2019-04-08T16:26:13+03:00
Общество

В Смоленске помоют фасады домов

Сотрудники УК намерены использовать специальный шампунь
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ФОТО: пресс-служба городской администрации.ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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В Смоленске помоют фасады домов по 46 адресам, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. В порядок приведут здания на Большой Советской, Фрунзе, Кутузова, Дзержинского, Коммунистической, проспекте Гагарина. Именно на них дома наиболее покрыты пылью из-за интенсивного движения транспорта.

По словам сотрудников администрации, уборку будет проводить УК «Жилищник».

- На фасад наносится специальное моющее средство, которое через 10-15 минут смывают водой, - сообщили в администрации. - Это позволяет не только отмыть здание, но и сохранить его от преждевременного разрушения.

Также смолянам напоминают, что 13 апреля состоится очередной крупный субботник. Принять в нем участие могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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