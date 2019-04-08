Смолянка стала героиней шоу «Модный приговор»
Смолянка стала участницей шоу «Модный приговор». Видео с ее участием вышло на 1 канале 8 апреля. Ранее Ирина Привалова работала в Москве фотографом, была замужем и имела много друзей, а затем все изменилось, она уехала в провинцию.
Известно, что героиню бросил супруг, с которым она прожила 17 лет, друзья.
- У меня было несколько операций, после чего мне дали инвалидность. Я болела, разошлись с мужем. Он не мог меня принять такую, - сказала героиня.
Своей защитнице Надежде Бабкиной 53-летняя Ирина Призналась, что причиной ее недомоганий стала врачебная ошибка: во время первой операции врачи забыли в ее теле салфетку. Пока ее не обнаружили, героине программы становилось все хуже и хуже. К счастью, инородное тело удалось найти и извлечь, теперь с Ириной все в порядке. Но близких у нее теперь очень мало.
- С Ириной я знаком давно, она замечательный и удивительный человек. Раньше мужчины были от нее без ума, - признается друг участницы шоу. - Но потом она стала совсем другая. Женщина - затворница.
В результате стилистам первого канала удалось преобразить женщину и вернуть ей желание жить.
- Я в сказке, - сказала героиня.
ИСТОЧНИК KP.RU