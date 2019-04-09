2019-04-09T07:11:28+03:00
Спорт

Всероссийский турнир «Золотая шайба-2019» пройдет в Смоленске

Участие в соревнованиях примут 58 команд из разных уголков страны
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: zshr.ruФОТО: zshr.ru
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Смоленск с 15 по 21 апреля примет Всероссийский турнир «Золотая шайба-2019». Предложение провести масштабные соревнования юных хоккеистов в нашем городе губернатору области Алексею Островскому поступило от Министерства спорта РФ, и глава региона его поддержал, сообщат пресс-служба обладминистрации.

На данный момент в регионе уже создан и работает организационный комитет, который решает все вопросы, связанные с подготовкой турнира.

Участие в соревнованиях планируют принять 58 команд из самых разных уголков России – от Калининграда до Владивостока. Смоленскую область будут представлять две команды – смоленский «Славутич 2004» и сафоновский «Статус». Всего в рамках турнира будет сыграно около 200 матчей. Состязания пройдут на ледовых аренах Дворца спорта «Юбилейный», Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а также Ледового дворца на улице 25 сентября.

Торжественное открытие турнира пройдет в СГАФКСТ 15 апреля в 16:30. Финальный матч – 21 апреля в 16.00, по окончании - церемония закрытия соревнований, чествование победителей и призеров турнира.

Напомним, турнир «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова проводится среди команд юношей 2004-2005 годов рождения. В свое время с него начинали свой звёздный спортивный путь такие легенды хоккея как Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Зинэтула Билялетдинов, Валерий Каменский.

Календарь игр Золотая шайба в Смоленске

ИСТОЧНИК KP.RU

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