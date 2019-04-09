В Смоленской области активизировались клещи - Роспотребнадзор

9 Апр 09:11 2019-04-09T09:11:25+03:00

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В Смоленской области с установившейся теплой и влажной погодой активизировались клещи. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В медучреждения уже обратились три человека, из них двое – это дети.

Специалисты ведомства призывают смолян к бдительности и напоминают о необходимости применять репелленты.

Что делать при присасывании клеща

Присосавшегося клеща нужно удалить как можно скорее, обвязав хоботок ниткой или подцепив ногтями и совершая вращательно-вытягивающие движения. Рану обработать йодом или спиртом, а клеща убрать в плотно закрывающуюся емкость с куском влажной ваты или свежей травинкой. Сразу после этого следует обратиться в медучреждение. Клеща до доставки в лабораторию нужно хранить в холодном месте при температуре плюс 4 – 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость и подписать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU