В Смоленске водитель сбил ребенка и скрылся

9 Апр 10:25 2019-04-09T10:25:48+03:00

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Смоленская госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел 7 апреля на улице Попова, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

В районе семи часов вечера неустановленный водитель на синей машине (марка и номер неизвестны) совершил наезд на 10-летнюю девочку возле дома № 119 (в районе автобусной остановки «Гастроном). С места происшествия водитель скрылся.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам: 8(4812) 41-90-83 или 8(4812) 41-88-71.

ИСТОЧНИК KP.RU