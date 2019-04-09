В Смоленске водитель сбил ребенка и скрылся
Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП
ФОТО: гибдд.рф/r/67/
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Смоленская госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел 7 апреля на улице Попова, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.
В районе семи часов вечера неустановленный водитель на синей машине (марка и номер неизвестны) совершил наезд на 10-летнюю девочку возле дома № 119 (в районе автобусной остановки «Гастроном). С места происшествия водитель скрылся.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам: 8(4812) 41-90-83 или 8(4812) 41-88-71.
ИСТОЧНИК KP.RU