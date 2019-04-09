2019-04-09T10:25:48+03:00
Происшествия

В Смоленске водитель сбил ребенка и скрылся

Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: гибдд.рф/r/67/ФОТО: гибдд.рф/r/67/
Изменить размер текста:

Смоленская госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Инцидент произошел 7 апреля на улице Попова, сообщает УГИБДД УМВД по Смоленской области.

В районе семи часов вечера неустановленный водитель на синей машине (марка и номер неизвестны) совершил наезд на 10-летнюю девочку возле дома № 119 (в районе автобусной остановки «Гастроном). С места происшествия водитель скрылся.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам: 8(4812) 41-90-83 или 8(4812) 41-88-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей