Смоленские фонтаны готовят к запуску

9 Апр 11:52 2019-04-09T11:52:18+03:00

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В Смоленске стартовали работы по расконсервации городских фонтанов. Запустить в работу их планируют к 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Фонтаны в парке Блонье, у музыкального училища на Дзержинского, возле ДК «Шарм» и в сквере «Крылатые земляки» на Фрунзе освободят от конструкций, которые были призваны сохранить их в зимний период, затем чащи очистят от мусора и специалисты проверят исправность насосов, электрооборудования и в целом системы водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU