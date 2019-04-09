Смоленские фонтаны готовят к запуску
Специалисты проверят водоснабжение и электрооборудование
ФОТО: smoladmin.ru
Изменить размер текста:
В Смоленске стартовали работы по расконсервации городских фонтанов. Запустить в работу их планируют к 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.
Фонтаны в парке Блонье, у музыкального училища на Дзержинского, возле ДК «Шарм» и в сквере «Крылатые земляки» на Фрунзе освободят от конструкций, которые были призваны сохранить их в зимний период, затем чащи очистят от мусора и специалисты проверят исправность насосов, электрооборудования и в целом системы водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU