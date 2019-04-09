В смоленский парк вернулись лебеди

9 Апр 15:38 2019-04-09T15:38:17+03:00

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В Смоленске в один из самых посещаемых парков города – Лопатинский сад - вернули лебедей.

По словам специалистов, зимовку в специальном вольере и белые, и черные лебеди перенесли хорошо. Сейчас их вернули на внутренний водоем и убедительно просят посетителей не подкармливать птиц.

«Если к вам подплывает лебедь, это означает лишь то, что он соскучился по общению, и требует к себе повышенного внимания от человека. Кормят птиц в достаточном объеме, питание сбалансированное, а хлебобулочные изделия могут только нанести им вред!» - отмечают специалисты. - Нарушается микрофлора желудочно-кишечного тракта, ухудшается обмен веществ, развиваются заболевания почек. Поэтому посетителям кормить лебедей запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU