2019-04-09T16:56:44+03:00
Общество

В Смоленске нашли привязанного к лестнице щенка с запиской

Хозяева решили таким образом избавиться от питомца
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Фото: vk.com/zabota_smolФото: vk.com/zabota_smol
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В Смоленске на одной из улиц прохожие обнаружили привязанного к лестнице щенка с запиской. Хозяину собака оказалась не нужна, и он просто привязал его к лестнице, надеясь, что на малыша кто-нибудь обратит внимание и заберет его к себе.

Об инциденте стало известно из публикации в группе "Забота о животных" во "ВКонтакте".

"Срочно требуется передержка для щенка, либо новые хозяева, старым он оказался не нужен и был ими привязан на улице к лестнице с запиской о прививках. Малышу примерно 4 месяца, зовут его Рэд ( написано в записке). Держать у себя возможности нет, т.к у самой две собаки", - написала временно приютившая малыша Марина Горанская и оставила телефон для связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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