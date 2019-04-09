2019-04-09T17:31:08+03:00
Общество

Экс-замдиректора МКУ «Строитель» в Смоленске отправится в колонию

Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске к реальному сроку в колонии строгого режима приговорили бывшего заместителя МКУ «Строитель». 9 апреля Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде реального лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев, а также в виде штрафа в 0,5 млн рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.

Напомним речь идет о госконтракте по реконструкции и модернизации цеха обработки осадка городских очистных сооружений на Малой Краснофлотской.

Как установил суд, бывший заместитель директора МКУ «Строитель» утвердил предоставленные предпринимателем на оплату документы о покупке двух илоскребов, хотя знал, что цены в документах указаны завышенные. В результате были похищены 7,1 млн рублей.

Причиненный ущерб предприниматель возместил и получил условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей