Экс-замдиректора МКУ «Строитель» в Смоленске отправится в колонию
В Смоленске к реальному сроку в колонии строгого режима приговорили бывшего заместителя МКУ «Строитель». 9 апреля Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде реального лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев, а также в виде штрафа в 0,5 млн рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.
Напомним речь идет о госконтракте по реконструкции и модернизации цеха обработки осадка городских очистных сооружений на Малой Краснофлотской.
Как установил суд, бывший заместитель директора МКУ «Строитель» утвердил предоставленные предпринимателем на оплату документы о покупке двух илоскребов, хотя знал, что цены в документах указаны завышенные. В результате были похищены 7,1 млн рублей.
Причиненный ущерб предприниматель возместил и получил условный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU