Экс-замдиректора МКУ «Строитель» в Смоленске отправится в колонию

9 Апр 17:31 2019-04-09T17:31:08+03:00

Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы

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В Смоленске к реальному сроку в колонии строгого режима приговорили бывшего заместителя МКУ «Строитель». 9 апреля Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде реального лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев, а также в виде штрафа в 0,5 млн рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.

Напомним речь идет о госконтракте по реконструкции и модернизации цеха обработки осадка городских очистных сооружений на Малой Краснофлотской.

Как установил суд, бывший заместитель директора МКУ «Строитель» утвердил предоставленные предпринимателем на оплату документы о покупке двух илоскребов, хотя знал, что цены в документах указаны завышенные. В результате были похищены 7,1 млн рублей.

Причиненный ущерб предприниматель возместил и получил условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU