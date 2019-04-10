10 Апр 19:05 2019-04-10T19:05:25+03:00

Гостей ждет еда и напитки на любой вкус, мастер-классы и конкурсы

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Третий ежегодный гастрономический фестиваль «Ложка и кружка» в Смоленске пройдет 1 мая, сообщают организаторы.

Мастера кулинарии и любители вкусно поесть встретятся в музее-заповедника «Гнездово». Здесь с полудня и до 17.00 все желающие смогут не только попробовать всевозможные блюда и напитки, но и принять участие в параде домашней кухни и кулинарном конкурсе, а также посетить кулинарные мастер-классы, ярмарку кухонной утвари и фермерский рынок.

Самых юных гостей праздника ждет кулинарный квест.

Как прошел первый фестиваль «Ложка и кружка» можно посмотреть здесь.

1 мая, с 12:00 до 17:00

Территория музея-заповедника «Гнёздово»

Вход бесплатный.

12+

ИСТОЧНИК KP.RU