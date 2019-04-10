Фестиваль «Ложка и кружка» в Смоленске пройдет 1 мая
Третий ежегодный гастрономический фестиваль «Ложка и кружка» в Смоленске пройдет 1 мая, сообщают организаторы.
Мастера кулинарии и любители вкусно поесть встретятся в музее-заповедника «Гнездово». Здесь с полудня и до 17.00 все желающие смогут не только попробовать всевозможные блюда и напитки, но и принять участие в параде домашней кухни и кулинарном конкурсе, а также посетить кулинарные мастер-классы, ярмарку кухонной утвари и фермерский рынок.
Самых юных гостей праздника ждет кулинарный квест.
Как прошел первый фестиваль «Ложка и кружка» можно посмотреть здесь.
1 мая, с 12:00 до 17:00
Территория музея-заповедника «Гнёздово»
Вход бесплатный.
12+
ИСТОЧНИК KP.RU