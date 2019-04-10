Житель Десногорска сходил в кальянную и попал под статью

10 Апр 06:04 2019-04-10T07:27:50+03:00

Пытаясь заступиться за персонал заведения, молодой человек пустил в ход кулаки

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Отдых в кальянной для ранее судимого 23-летнего жителя Десногорска обернулся очередным уголовным делом. Молодой человек, пытаясь заступиться за персонал, не нашел лучшего аргумента, чем кулак, и избил нетрезвого посетителя, отказавшегося платить по счету.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области, об инциденте стражам порядка сообщили из больницы, где пострадавший зафиксировал полученные повреждения. Медики квалифицировали их как вред здоровью средней тяжести.

На молодого человека, распустившего руки, завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU