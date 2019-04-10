На двух остановках и возле школы в Смоленске спилят деревья

10 Апр 07:10 2019-04-10T07:10:43+03:00

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В Смоленске «Зеленстрой» планирует в апреле спилить аварийные и больные деревья на двух остановках общественного транспорта и на пути к школе №12, сообщает горадминистрация.

В частности, ликвидировать собираются 4 тополя на остановке «Площадь Желябова», 4 клена на остановке «Улица Кашена», еще один клен возле дома № 16 на Ново-Рославльской и два тополя возле дороги к школе №12 (в районе домов № 60 и №62 на Шевченко).

Вместе с тем, в рамках весеннего озеленения города муниципальное предприятие планирует за апрель высадить полсотни молодых деревьев.

Так, в парке Пионеров появятся 15 рябин, а на улице Герцена и Николаева – каштаны (11 и 5 шт, соответствено).

Кроме этого на улице Тенишевой планируют высадить 4 клена, а на улицах нарвская, Глинки, Исаковского и Дзержинского появятся молодые липы.

ИСТОЧНИК KP.RU