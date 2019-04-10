Коллективные антенны в многоквартирных домах Смоленщины восстанавливают

10 Апр 09:59 2019-04-10T10:01:00+03:00

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В многоквартирных домах в Смоленской области по поручению губернатора восстанавливают коллективные телевизионные антенны, сообщает пресс-служба главы регона.

Подобные антенны повсеместно демонтировали еще в 90-е гг, но теперь именно установка систем коллективного приема эфирного телевидения позволит обеспечить прием общедоступного цифрового вещания в многоквартирных домах. Комнатная антенна в условия плотной застройки многоэтажками может быть неэффективна.

К слову, решить вопрос установки коллективной антенны, финансирования соответствующих работ, а также включения оборудования в состав общего имущества и последующего обслуживания) собственники помещений должны на общем собрании. После этого в течение десяти дней протокол нужно передать в управляющую компанию. При соответствующем коллективном обращении жильцов, провести общее собрание может и сама управляющая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU