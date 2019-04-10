2019-04-10T12:09:33+03:00
Происшествия

Житель Смоленской области до смерти избил случайную знакомую

Инцидент произошел в Сафоново
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Житель Смоленской области до смерти избил случайную знакомую.Житель Смоленской области до смерти избил случайную знакомую.
Изменить размер текста:

В городе Сафоново Смоленской области 53-летний ранее судимый за убийство, разбой и кражу местный житель познакомился на улице с женщиной, пригласил в гости, а потом избил ее до смерти.

Как сообщает СУ СК РФ по Смоленской области, роковое знакомство подозреваемой и погибшего состоялось 3 апреля. Пригласив женщину в гости, хозяин вместе с ней выпивал, а потом между ними произошел конфликт. Разъяренный хозяин квартиры избил свою новую знакомую, ударив несколько раз кулаком.

"После случившегося подозреваемый проводил женщину до остановки общественного транспорта. Утром женщину без признаков жизни обнаружил сын и вызвал скорую помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть

наступила в результате черепно-мозговой травмы", - прокомментировали в региональном УМВД.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей