Житель Смоленской области до смерти избил случайную знакомую

10 Апр 11:40 2019-04-10T12:09:33+03:00

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В городе Сафоново Смоленской области 53-летний ранее судимый за убийство, разбой и кражу местный житель познакомился на улице с женщиной, пригласил в гости, а потом избил ее до смерти.

Как сообщает СУ СК РФ по Смоленской области, роковое знакомство подозреваемой и погибшего состоялось 3 апреля. Пригласив женщину в гости, хозяин вместе с ней выпивал, а потом между ними произошел конфликт. Разъяренный хозяин квартиры избил свою новую знакомую, ударив несколько раз кулаком.

"После случившегося подозреваемый проводил женщину до остановки общественного транспорта. Утром женщину без признаков жизни обнаружил сын и вызвал скорую помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть

наступила в результате черепно-мозговой травмы", - прокомментировали в региональном УМВД.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU