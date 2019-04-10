В Смоленске будут строго следить за вывозом мусора
В городе введен особый противопожарный режим
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске будут строго следить за качественной уборкой мусора возле контейнеров и его своевременным вывозом – по распоряжению главы города введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Смолянам запрещается разводить костры и сжигать траву и мусор после субботников. Это касается не только внутридомовых, но и дачных территорий.
Кроме этого, «Горводоканалу» поручено привести в полную готовность спецтехнику на случай, если потребуется подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU