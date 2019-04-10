В Смоленске будут строго следить за вывозом мусора

10 Апр 12:58 2019-04-10T12:58:56+03:00

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В Смоленске будут строго следить за качественной уборкой мусора возле контейнеров и его своевременным вывозом – по распоряжению главы города введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Смолянам запрещается разводить костры и сжигать траву и мусор после субботников. Это касается не только внутридомовых, но и дачных территорий.

Кроме этого, «Горводоканалу» поручено привести в полную готовность спецтехнику на случай, если потребуется подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU