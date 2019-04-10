2019-04-10T17:49:55+03:00
Общество

В Калужской области будут судить водителя автобуса, в котором погибли смоляне

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: СКРФОТО: СКР
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Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП под Калугой, где в аварию попал автобус с детьми из Смоленской области. Материалы направлены для рассмотрения в Сухиничский районный суд Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Судить будут водителя автобуса, который, по версии следствия, нарушил скоростной режим и вместо допустимых 60 км/ч летел по обледенелой дороге 94 км/ч. Автобус занесло и, выехав на правую обочину, он опрокинулся в кювет.

Напомним, авария произошла 3 февраля на 128-м км автодороги «Вязьма-Калуга» в Бабынинском районе Калужской области. В автобусе дети в сопровождении взрослых- 46 жителей Ярцева - ехали на конкурс в Калугу.

По данному ДТП уголовное дело грозит и директору ДК в Ярцеве. В ходе проверок выяснились систематические нарушения при осуществлении организованных перевозок детей и их родителей, а также при заключении договоров фрахтования с автоперевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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