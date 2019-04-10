Холодную воду в Смоленске отключат на двух улицах
Горводоканал запланировал на 11 апреля ремонтные работы
ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске 11 апреля на двух улицах частично отключат холодную воду, сообщает СМУП «Горводоканал».
Специалисты предприятия запланировали ремонт на водопроводных сетях в Промышленном районе города. С 10.00 в зоне отключения окажутся 7 домов по адресам:
Строителей,14а, 14б, 14в, 18, 18а,
Маршала Соколовского, д. 9б, 9в.
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам жильцов. Сделать запрос можно по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.
ИСТОЧНИК KP.RU