Холодную воду в Смоленске отключат на двух улицах

10 Апр 19:41 2019-04-10T19:41:12+03:00

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В Смоленске 11 апреля на двух улицах частично отключат холодную воду, сообщает СМУП «Горводоканал».

Специалисты предприятия запланировали ремонт на водопроводных сетях в Промышленном районе города. С 10.00 в зоне отключения окажутся 7 домов по адресам:

Строителей,14а, 14б, 14в, 18, 18а,

Маршала Соколовского, д. 9б, 9в.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам жильцов. Сделать запрос можно по телефонам: 38-18-50, 21-41-19.

ИСТОЧНИК KP.RU