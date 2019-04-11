Смоляне жалуются на грязь и ночной шум от стройки на Нормандии-Неман
Жители улицы Нормандия-Неман в Смоленске перестали спать по ночам. Люди жалуются на шум от ночных работ на стройплощадке, расположенной недалеко от поликлиники №4.
«С 22.00 до 05.00 (с 8 апреля) работает тяжёлая техника (бульдозер, трактор, грузовики) шум, грохот. Спать невозможно. Финальный "аккорд" - забивают жестяной забор, снятый чтобы заехала техника, в 5 утра - типа "доброе утро, жители!" Утром грязь с колёс на тротуаре», - написал подписчик группы «Черный список. Смоленск» во «ВКонтакте», пожелавший остаться анонимным.
В комментариях к посту смоляне соглашаются с автором сообщения, отмечая, что живут в постоянном грохоте.
«Жить там просто невозможно, как и посидеть в очереди в поликлинике… бесконечный грохот, не подъехать - кругом техника, грязища, дорога убита полностью..». – отметила смолянка Оксана Климова.
ФОТО: vk.com/black.smolensk
ИСТОЧНИК KP.RU