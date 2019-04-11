В Смоленской области посетителю кафе стреляли по ногам
У нападавшего был травматический пистолет
ФОТО: pixabay.com
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Житель города Рославль Смоленской области сходил в кафе и попал под пули: один из посетителей подлетел к нем на улице, беспричинно ударил, а затем стал стрелять по ногам из травматического пистолета.
Как сообщает региональное УМВД, пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний местный житель. Установить личность нападавшего помогли свидетели инцидента и записи с камер видеонаблюдения.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Подозреваемый уверяет, что пострадавший сам его спровоцировал.
ИСТОЧНИК KP.RU