2019-04-11T09:55:51+03:00
Общество

В Смоленской области посетителю кафе стреляли по ногам

У нападавшего был травматический пистолет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Житель города Рославль Смоленской области сходил в кафе и попал под пули: один из посетителей подлетел к нем на улице, беспричинно ударил, а затем стал стрелять по ногам из травматического пистолета.

Как сообщает региональное УМВД, пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний местный житель. Установить личность нападавшего помогли свидетели инцидента и записи с камер видеонаблюдения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Подозреваемый уверяет, что пострадавший сам его спровоцировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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