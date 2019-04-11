В Смоленске ищут свидетелей декабрьского ДТП на "зебре"

11 Апр 12:22 2019-04-11T12:22:21+03:00

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В Смоленске расследуют ДТП на нерегулируемом переходе, где в результате наезда «ГАЗ - 2705» пострадала девочка-подросток. Следствие просит откликнуться свидетелей происшествия, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в Заднепровском районе города на 384-м километре автодороги «Брянск-Смоленск» 28 декабря 2018 года.

Водитель автомобиля «ГАЗ - 2705» с регзнаком Н 284 КТ 67 не справился с управлением и сбил девочку, переходившую дорогу по "зебре".

Напомним, в Смоленске сейчас также идет поиск свидетелей ДТП, где водитель сбил ребенка и скрылся.

Если вам что-либо известно о данных ДТП, просьба оказать следствию содействие и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35 (отделение по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Смоленской области)

ИСТОЧНИК KP.RU