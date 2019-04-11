Смолянам рассказали, где купить пасхальный кулич

11 Апр 13:07 2019-04-11T13:07:28+03:00

Определен список мест, где на улице Смоленска разрешат торговать куличами

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Православные смоляне 28 апреля присоединятся к празднованию Светлой Пасхи. Горадминистрация рассказала, где купить кулич - один из главных атрибутов праздника.

В Смоленске в каждом из трех районов города определили места, где будет разрешена уличная торговля куличами в предпраздничные дни и непосредственно 28 апреля.

Разрешенные места торговли куличами

ИСТОЧНИК KP.RU