Смолянам рассказали, где купить пасхальный кулич
Определен список мест, где на улице Смоленска разрешат торговать куличами
ФОТО: pixabay.com
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Православные смоляне 28 апреля присоединятся к празднованию Светлой Пасхи. Горадминистрация рассказала, где купить кулич - один из главных атрибутов праздника.
В Смоленске в каждом из трех районов города определили места, где будет разрешена уличная торговля куличами в предпраздничные дни и непосредственно 28 апреля.
Разрешенные места торговли куличами
ИСТОЧНИК KP.RU