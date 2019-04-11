Почти 20 000 смолян остались без тепла и горячей воды из-за аварии

11 Апр 14:53 2019-04-11T15:51:32+03:00

В зону отключения попали около сотни домов на шести улицах Промышленного района Смоленска[ВИДЕО]

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Около сотни многоквартирных домов, где проживают порядка 20 000 смолян, днем 11 апреля остались без горячей воды и отопления. На теплосетях по улице 25 Сентября произошел прорыв, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Специалисты "Квадры" приступили к срочному ремонту, а полную замену старых труб, как и планировали, здесь сделают летом, сообщает пресс-служба компании.

В зону отключения попали:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/702591" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария в Смоленске: без тепла и воды остались тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU