2019-04-11T15:51:32+03:00
Недвижимость

Почти 20 000 смолян остались без тепла и горячей воды из-за аварии

В зону отключения попали около сотни домов на шести улицах Промышленного района Смоленска[ВИДЕО]
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: ПАО "Квадра"ФОТО: ПАО "Квадра"
Изменить размер текста:

Около сотни многоквартирных домов, где проживают порядка 20 000 смолян, днем 11 апреля остались без горячей воды и отопления. На теплосетях по улице 25 Сентября произошел прорыв, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Специалисты "Квадры" приступили к срочному ремонту, а полную замену старых труб, как и планировали, здесь сделают летом, сообщает пресс-служба компании.

В зону отключения попали:

Коммунальная авария в Смоленске: без тепла и воды остались тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей