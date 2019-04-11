Почти 20 000 смолян остались без тепла и горячей воды из-за аварии
В зону отключения попали около сотни домов на шести улицах Промышленного района Смоленска[ВИДЕО]
ФОТО: ПАО "Квадра"
Изменить размер текста:
Около сотни многоквартирных домов, где проживают порядка 20 000 смолян, днем 11 апреля остались без горячей воды и отопления. На теплосетях по улице 25 Сентября произошел прорыв, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Специалисты "Квадры" приступили к срочному ремонту, а полную замену старых труб, как и планировали, здесь сделают летом, сообщает пресс-служба компании.
В зону отключения попали:
Коммунальная авария в Смоленске: без тепла и воды остались тысячи горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU