2019-04-11T17:09:01+03:00
Спорт

В Смоленске могут построить площадку для любителей скейтов и трюковых велосипедов

Вопрос подняли на личном приеме у главы города
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске для любителей летних экстремальных видов спорта могут построить тренировочную площадку. Над вопросом обещал подумать новый глава города Андрей Борисов.

Проблему нехватки специальных площадок, где молодые люди могли бы оттачивать свое мастерство на личном приеме граждан подняла одна из инициативных жительниц города.

"Мы изучим вопрос и рассмотрим все возможные варианты строительства. Помимо финансовых затрат, необходимо еще выбрать подходящее для такой площадки место в городе", - отметил Андрей Борисов.

Фото:pixabay.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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