2019-04-11T19:43:25+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали уличного грабителя

Молодой человек ударил женщину и отобрал телефон
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске по горячим следам задержали уличного грабителя, сообщает региональное УМВД.

нападавшим оказался 29-летний ранее судимый местный житель. На одной из улиц Заднепровского района Смоленска он увидел разговаривавшую по телефону 55-летнюю женщину. Подозреваемый подошел к ней, нанес удар, а потом отобрал гаджет и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали по месту жительства, похищенный телефон был при нем.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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