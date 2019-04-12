В Смоленске стартовали репетиции Парада Победы-2019
Пока тренировки проходят на аэродроме «Смоленск-Северный»
ФОТО: gtrksmolensk.ru
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В Смоленске начали подготовку к Параду Победы-2019. Тренировки до 26 апреля будут проходить на аэродроме «Смоленск-Северный», а уже в мае переместятся на главную площадь города, сообщает ГТРК Смоленск.
9 мая механизированная колонна в Смоленске будет представлена 28 единицами военной техники. В парадном строю пройдут военнослужащие, сотрудники УМВД, УФСИН и регионального МЧС, кадеты и юнармейцы. Чести принять участие в Параде Победы удостоились лучшие из лучших. Сейчас все они оттачивают строевой шаг.
По традиции завершится парад шествием колонны "Бессмертного полка"
ИСТОЧНИК KP.RU