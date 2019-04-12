Устранить последствия аварии на теплосетях в Смоленске планируют 12 апреля

12 Апр 10:20 2019-04-12T10:21:27+03:00

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Специалисты "Квадры" постараются завершить ремонт теплосетей на месте коммунальной аварии у ТЦ "Житомир" в районе полудня 12 апреля. Об этом пресс-служба компании сообщила на своей официальной странице в соцсетях.

Ветхий участок трубопровода уже демонтирован, идут сварочные работы.

- Глубина залегания трубы - свыше 3 метров, поэтому много времени ушло на то, чтобы подобраться к нужному участку и откачать воду. Кроме того, работники были вынуждены убирать брусчатку, которой благоустроена охранная зона, вручную, чтобы не повредить камень, - пояснил управляющий директор филиала Андрей Кулаев.

Напомним, прорыв на теплосетях по улице 25 Сентября обнаружили днем 11 апреля. Кипяток выливался на пешеходную зону через канализационные люки. В зоне отключения тепла и горячей воды оказались около 20 000 горожан

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/702591" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария в Смоленске: без тепла и воды остались тысячи горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU