Пожарные поезда в Смоленской области дежурят круглосуточно

12 Апр 11:13 2019-04-12T11:13:04+03:00

При необходимости составы задействуют для тушения городских и лесных пожаров.

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В Смоленской области на станциях Вязьма, Рославль и Смоленск круглосуточно на дежурстве в полной готовности находятся три пожарных поезда, сообщает пресс-служба МЖД.

Пожарные поезда используют не только при ликвидации возгораний в полосе отвода железной дороги и рядом с инфраструктурными объектами «РЖД» - их при необходимости могут задействовать и в тушении городских и лесных пожаров.

При наступлении засушливой погоды возникает вероятность лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи поездов переходят в режим повышенной готовности. Также с началом дачного сезона увеличивается риск возникновения пожаров из-за того, что жители неосторожно обращаются с огнем.

Пожарные поезда оснащены мотопомпами, бензоэлектростанциями, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, установками комбинированного тушения пожаров «Пурга». Железнодорожники следят за запасом воды в пожарных поездах (1200 тонн) и пенообразователя (5 тонн). Поезд, базирующийся на станции Смоленск на лето комплектуется третьей цистерной объемом 60 тонн.

В рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду проведены сезонные технические осмотры пожарной техники. Для поддержания высокого профессионализма работников в пожарных поездах отрабатываются практические приемы и взаимодействие между всеми задействованными структурами, которые участвуют в ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, расположенных рядом с железной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU