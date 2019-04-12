2019-04-12T11:13:04+03:00
Общество

Пожарные поезда в Смоленской области дежурят круглосуточно

При необходимости составы задействуют для тушения городских и лесных пожаров.
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба МЖДФОТО: пресс-служба МЖД
Изменить размер текста:

В Смоленской области на станциях Вязьма, Рославль и Смоленск круглосуточно на дежурстве в полной готовности находятся три пожарных поезда, сообщает пресс-служба МЖД.

Пожарные поезда используют не только при ликвидации возгораний в полосе отвода железной дороги и рядом с инфраструктурными объектами «РЖД» - их при необходимости могут задействовать и в тушении городских и лесных пожаров.

При наступлении засушливой погоды возникает вероятность лесных и торфяных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи поездов переходят в режим повышенной готовности. Также с началом дачного сезона увеличивается риск возникновения пожаров из-за того, что жители неосторожно обращаются с огнем.

Пожарные поезда оснащены мотопомпами, бензоэлектростанциями, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, установками комбинированного тушения пожаров «Пурга». Железнодорожники следят за запасом воды в пожарных поездах (1200 тонн) и пенообразователя (5 тонн). Поезд, базирующийся на станции Смоленск на лето комплектуется третьей цистерной объемом 60 тонн.

В рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду проведены сезонные технические осмотры пожарной техники. Для поддержания высокого профессионализма работников в пожарных поездах отрабатываются практические приемы и взаимодействие между всеми задействованными структурами, которые участвуют в ликвидации пожаров и защите населенных пунктов, расположенных рядом с железной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей