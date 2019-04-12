2019-04-12T11:21:42+03:00
Общество

В службе исполнения наказаний презентовали Исторический портал ведомства

Над сбором материалов и систематизацией архивных данных работали больше года
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ФОТО: 67.fsin.suФОТО: 67.fsin.su
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В Федеральной службе исполнения наказаний состоялась презентация Исторического портала ведомства

В мероприятии участвовали руководители ФСИН России, представители научного сообщества, деятели культуры Российской Федерации. В режиме видеоконференцсвязи были подключены все территориальные органы уголовно-исполнительной системы, сотрудники которых приняли участие в наполнении портала информацией. Среди них – сотрудники и ветераны УФСИН России по Смоленской области, представители общественности и науки.

Исторический портал ФСИН России – результат почти годовой работы по сбору, обобщению и систематизации архивной информации об истории и деятельности уголовно-исполнительной системы из самых различных, в том числе, до недавнего времени закрытых источников. Он собрал в себе огромный объем как известной, так и ранее не публиковавшейся информации об истории учреждений пенитенциарного ведомства, сотрудниках уголовно-исполнительной системы – героях Советского союза и Российской Федерации, оцифрованных документах и материалах, касающихся деятельности исправительных учреждений.

В содержании данного ресурса есть и раздел, посвященный истории системы исполнения наказаний Смоленской области. В нем размещены архивные сведения о деятельности исправительных учреждений региона, сотрудниках, в различное время возглавлявших ведомство, а также информация об историко-экспозиционной работе, ведущейся в УФСИН России по Смоленской области.

ФОТО: 67.fsin.su

ФОТО: 67.fsin.su

По мнению экспертов, представителей научного сообщества, а также ведущих музеев страны, Исторический портал ФСИН России станет большим подспорьем специалистам в области истории, и будет интересен обычным гражданам, которые интересуются тематикой уголовного исполнения наказаний, а в особенности полезен молодежи, которая с началом работы такого ресурса получит возможность изучать историю самостоятельно, без посредников.

В своем выступлении первый заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый отметил, что одна из основных задач проделанной сотнями неравнодушных людей работы в том, чтобы общество по-иному посмотрело на уголовно-исполнительную систему. – Это ведет, прежде всего, к ее совершенствованию, - добавил он.

О большой значимости создания Исторического портала для общества говорили и приглашенные гости, которые искренне поблагодарили за возможность узнать больше о развитии системы исполнения наказания тех, кто инициировал создание подобного ресурса, так и всех тех, кто участвовал в его наполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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