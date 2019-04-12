Пенсионерка в Вязьме помогла полицейским задержать своего грабителя

12 Апр 12:27 2019-04-12T12:27:31+03:00

Женщина озадачила нападавшего, а сама постаралась его хорошо запомнить

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79-летняя пенсионерка из Вязьмы в Смоленской области помогла полицейским задержать своего грабителя.

Как сообщает региональное УМВД, женщина, несмотря на то, что нападавший, отбирая сумку, ударил ее по лицу, не растерялась и крикнула вдогонку, чтобы он забрал кошелек, а документы оставил. Пока нападавший возился, доставая деньги, она постаралась хорошо его запомнить, а потом подробно описала прибывшим на место полицейским.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 60-летний ранее судимый местный житель. похищенный кошелек у него изъяли, но часть денег из 2000 он уже успел потратить. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU