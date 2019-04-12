В Смоленской области временно закроют для транспорта 5 переездов
В Смоленской области с 20 апреля из-за ремонтных работ на путях начнут поэтапно закрывать для транспорта пять переездов на участке Смоленск - Красный Бор – Ракитная, сообщает пресс-служба МЖД.
Ремонт будет проходить в первой половине дня: с 09.00 до 13.00 (14.00). При необходимости транспорт экстренных служб будут пропускать.
В планах на ремонт:
20 апреля — переезд "424-й км" (садовое товарищество Дубровенка)
21, 22 апреля – переезд "428-й км" станции Красный Бор;
23 апреля – переезд "430-й км" (д. Пронино);
23, 24 апреля – переезд "432-й км " (д. Ракитня);
27, 28 и 30 апреля – переезд "434-й км" станции Ракитная.
В 2019 году железнодорожники планируют заменить 30 стрелочных переводов, выполнить текущий ремонт на 22 переездах и капитально отремонтировать 43 км путей (на участках и станциях Уваровка – Бородино, Вязьма – Семлево, Смоленск-Сортировочный – Смоленск и Голынки – Рудня).
ИСТОЧНИК KP.RU