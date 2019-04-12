В смоленской пятиэтажке обрушилось перекрытие технического этажа
В Смоленске в одной из пятиэтажек 2-го Краснофлотского переулка обрушилось перекрытие между пятым и техническим этажом, сообщают смоляне в соцсетях. Информацию о происшествии подтвердили в прокуратуре Смоленской области.
«Сообщение в прокуратуру поступило от дежурного СОГАУ «Центр информационных технологий» Отдел «Центр обработки вызовов 112» п. Жертв и пострадавшихв результате происшествия нет. По факту произошедшего проводится проверка. Временное размещение эвакуированных жильцов дома находится на контроле прокуратуры района», — отметил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков.
В свою очередь в горадминистарции сообщили, что опасности для жильцов дома нет, за исключением одной квартиры, над которой и произошло обрушение плиты-перекрытия.
"За выходные для безопасности жителей будет налажена аварийная стропильная система. В понедельник аппаратно-диагностический комплекс «Струна» проведёт обследование. По предварительным оценкам, был производственный дефект этой плиты. Скорее всего, этот дом станет на капитальный ремонт по замене крыши», – прокомментировал ситуацию Глава города Андрей Борисов.
ИСТОЧНИК KP.RU