2019-04-12T19:24:02+03:00
Происшествия

В смоленской пятиэтажке обрушилось перекрытие технического этажа

Эвакуированы жильцы двух подъездов
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: vk.com/drive2_smolenskФОТО: vk.com/drive2_smolensk
Изменить размер текста:

В Смоленске в одной из пятиэтажек 2-го Краснофлотского переулка обрушилось перекрытие между пятым и техническим этажом, сообщают смоляне в соцсетях. Информацию о происшествии подтвердили в прокуратуре Смоленской области.

«Сообщение в прокуратуру поступило от дежурного СОГАУ «Центр информационных технологий» Отдел «Центр обработки вызовов 112» п. Жертв и пострадавшихв результате происшествия нет. По факту произошедшего проводится проверка. Временное размещение эвакуированных жильцов дома находится на контроле прокуратуры района», — отметил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Александр Боровиков.

В свою очередь в горадминистарции сообщили, что опасности для жильцов дома нет, за исключением одной квартиры, над которой и произошло обрушение плиты-перекрытия.

"За выходные для безопасности жителей будет налажена аварийная стропильная система. В понедельник аппаратно-диагностический комплекс «Струна» проведёт обследование. По предварительным оценкам, был производственный дефект этой плиты. Скорее всего, этот дом станет на капитальный ремонт по замене крыши», – прокомментировал ситуацию Глава города Андрей Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют открыть отделение керлинга
53-летнюю женщину ищут в Смоленской области
37 смолян пострадали от укусов клещей
В Вязьме на дискотеке сильно избили подростков
Смоленск примет Всероссийскую эстафету «Дорога Памяти»
Нетрезвый смолянин выстрелил в посетителя ДК
В Смоленске спилят клены, дубы, березы
Легковушка столкнулась с фурой на Николаева в Смоленске
Смолянин выплатил жертве ДТП полмиллиона рублей
Озвучены сроки реставрации крепостной стены в Смоленске
Житель Смоленска до смерти избил знакомого
В Смоленске на набережной высадят ивы
В Смоленской области задержали убийцу-рецидивиста из Беларуси
Инцидентом с избиением подростка займется смоленский следком
Отключить тепло в домах смолян планируют с 24 апреля
На трассе в Смоленской области столкнулись тягач и легковушка
Из-за пала травы в Смоленской области едва не сгорели два жилых дома
Лопатинский сад Смоленска стал членом РАППА
В Смоленске куски штукатурки с фасада ТЦ сыпятся под ноги прохожим
Пенсионерка в Смоленской области "подарила" мошеннику 80 тыс. рублей