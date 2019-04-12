2019-04-12T21:03:59+03:00
Происшествия

Незнакомец обманом забрал у смолянки квартиру

Теперь новый владелец пытается выписать с жилплощади сына женщины
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ФОТО: Генпрокуратура РФФОТО: Генпрокуратура РФ
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Жительница Смоленска стала жертвой афериста, который обманом завладел ее квартирой, а теперь пытается выписать с данной жилплощади ее сына, сообщает прокуратура Смоленской области.

Со слов потерпевшей, ранее незнакомый ей человек предложил помочь в восстановлении потерянного паспорта. Когда женщина получила временное удостоверение личности гражданина РФ, он заявил, что для получения паспорта нужно подписать еще некие документы и показывал, где ей расписаться. Что именно женщина подписывает, она не проверяла, а оказалось подписала дарственную.

Сейчас новый собственник квартиры подал иск в суд с требованием снять с регистрационного учета сына смолянки. Потерпевшая обратилась в прокуратуру и, после проверки, материалы направили для решения вопроса об уголовном преследовании нового собственника квартиры по факту мошенничества. Потерпевшая обратилась в суд с иском о признании договора дарения на квартиру недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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