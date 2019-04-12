2019-04-12T22:39:58+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП «девятки» с мотоциклом произошло в Смоленске

Авария случилась на Краснинском шоссе
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smolensk-auto.ruФОТО: smolensk-auto.ru
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В Смоленске вечером 12 апреля произошла серьезная авария: на Краснинском шоссе столкнулись «девятка и мотоцикл», сообщают очевидцы соцсетях.

«Мотоциклист лежит, куча обломков, 2 полосы перекрыто. Состояние не известно» - пишут автомобилисты в группе drive2_smolensk во «ВКонтакте».

ДТП произошло в десятом часу вечера недалеко от магазина «Авоська». По словам очевидцев, автомобиль не пропустил мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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