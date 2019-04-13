2019-04-13T08:37:16+03:00
Общество

Дополнительные автобусы пустят в Смоленске на Пасху и Радоницу

Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: администрация г. СмоленскаФОТО: администрация г. Смоленска
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Смоленская автоколонна в Дни празднования Пасхи и Радоницы (28 апреля и 7 мая) для удобства пассажиров выпустит на ряд маршрутов в Смоленске больше автобусов.

Так, 28 апреля три допавтобуса выйдут в рейсы на маршрут № 11. Правда, этот транспорт будет ходить только до автобазы (без заезда в Рябиновую поляну).

7 мая больше транспорта будет на маршрутах №№ 11, 15 и 106. Посадка на автобус №106 будет осуществляться от информационного табло на площади Победы ина пригородной остановке «площадь Победы», которая располагается чуть дальше.

Ознакомиться с расписанием автобусов можно на сайте автоколонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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