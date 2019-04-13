Горячую воду в Смоленске отключат на 20 улицах
В зоне отключения окажутся жилые дома, поликлиника, школа и три детских сада
ФОТО: pixabay.com
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Горячую воду в Смоленске 15-19 апреля планируют отключать на 20 улицах. Как сообщает горадминистрация, в городе проведут техническое освидетельствование ряда котельных и теплопунктов.
В зоне отключения окажутся жилые дома, а также взрослая поликлиника №3, школа №34 и детские сады "Красная шапочка", "Мишутка" и "Надежда".
Если с оборудованием будет все в порядке, то химическая промывка не потребуется, и воду быстро вернут.
Список адресов на отключение горячей воды
ИСТОЧНИК KP.RU