2019-04-13T10:16:49+03:00
Недвижимость

Горячую воду в Смоленске отключат на 20 улицах

В зоне отключения окажутся жилые дома, поликлиника, школа и три детских сада
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Горячую воду в Смоленске 15-19 апреля планируют отключать на 20 улицах. Как сообщает горадминистрация, в городе проведут техническое освидетельствование ряда котельных и теплопунктов.

В зоне отключения окажутся жилые дома, а также взрослая поликлиника №3, школа №34 и детские сады "Красная шапочка", "Мишутка" и "Надежда".

Если с оборудованием будет все в порядке, то химическая промывка не потребуется, и воду быстро вернут.

Список адресов на отключение горячей воды

ИСТОЧНИК KP.RU

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