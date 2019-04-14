2019-04-14T10:06:08+03:00
Общество

За самоуправство жителю Смоленска грозит полгода ареста

Мужчина за долги забрал у знакомого машину
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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37-летний житель Смоленска рискует попасть под арест на срок до полгода. Мужчина устал ждать, когда знакомый вернет ему долг, и забрал себе его машину, сообщает региональное УМВД.

Куда именно исчез автомобиль, владелец машины не знал и обратился в полицию. Иномарку обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов. В ходе опроса потерпевшего полицейские установили круг лиц, перед которыми у владельца похищенной машины были долги - таки вышли на подозреваемого.

Иномарку изъяли и вернули владельцу, а на его знакомого завели уголовное дело за "Самоуправство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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