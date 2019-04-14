2019-04-14T19:47:06+03:00
Туризм

Выставка событийного туризма «Смоленское лето-2019» пройдет 11 мая

Самые яркие фестивали региона презентуют в парке «Лопатинский сад».
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/smolleto2019ФОТО: vk.com/smolleto2019
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В Смоленске вновь пройдет выставка-презентация событийного туризма региона "Смоленское лето-2019". В этом году, помимо организаторов самых крупных в области фестивалей, о себе и привлекательности региона для туристов расскажут туроператоры, гиды и производители ряда гастрономических брендов Смоленщины, сообщает туристко-информационный центр "Смоленский терем".

Формат выставки, которая пройдет в Лопатинском саду, будет интерактивным: госетй ждут театрализованные представления, реконструкции, фотозоны, акции и розыгрыши, город мастеров, дегустации смоленской кухни, а также бесплатные презентации от экскурсоводов.

Напомним, в 2018 году "Смоленское лето" получило второе место в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award в номинации «Лучший проект в области популяризации событийного туризма».

Принять участие в мероприятии можно, отправив заявку в ТИЦ «Смоленский терем» info@visit-smolensk.ru до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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