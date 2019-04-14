2019-04-14T20:38:21+03:00
Происшествия

В смоленской деревне под землю провалился КамАЗ

Инцидент произошел в деревне Дивасы
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolenskФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolensk
Изменить размер текста:

В деревне Дивасы Смоленского района КамАЗ провалился под землю. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, правая сторона большегруза с землей в кузове ушла в провал обоими колесами. Вероятно в данном месте проходили какие-то коммуникации и произошел подмыв грунта – провал заполнен водой.

ФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolensk

ФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolensk

Напомним, аналогичный инцидент только с легковушкой ранее произошел в Смоленске. Под землю едва не ушел «Опель».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24