В смоленской деревне под землю провалился КамАЗ
Инцидент произошел в деревне Дивасы
ФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolensk
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В деревне Дивасы Смоленского района КамАЗ провалился под землю. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
На снимке видно, правая сторона большегруза с землей в кузове ушла в провал обоими колесами. Вероятно в данном месте проходили какие-то коммуникации и произошел подмыв грунта – провал заполнен водой.
ФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolensk
Напомним, аналогичный инцидент только с легковушкой ранее произошел в Смоленске. Под землю едва не ушел «Опель».
ИСТОЧНИК KP.RU