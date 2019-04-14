В смоленской деревне под землю провалился КамАЗ

14 Апр 20:37 2019-04-14T20:38:21+03:00

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В деревне Дивасы Смоленского района КамАЗ провалился под землю. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, правая сторона большегруза с землей в кузове ушла в провал обоими колесами. Вероятно в данном месте проходили какие-то коммуникации и произошел подмыв грунта – провал заполнен водой.

ФОТО: Ирина ДАВЫДЕНКОВА vk.com/drive2_smolensk

Напомним, аналогичный инцидент только с легковушкой ранее произошел в Смоленске. Под землю едва не ушел «Опель».

ИСТОЧНИК KP.RU