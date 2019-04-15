В Гагарине встреча друзей завершилась уголовным делом

15 Апр 06:43 2019-04-15T06:43:43+03:00

Один из гостей решился на кражу

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Житель Гагарина пригласил в дом гостей, а один из них обворовал его, сообщает региональное УМВД.

Как оказалось, в числе приглашенных был 44-летний местный житель, ранее судимый и на данный момент безработный. Мужчина решил разжиться легкими деньгами и похитил ноутбук стоимостью 18 тыс. рублей. Пропажу хозяин квартиры обнаружил сразу после ухода гостей и обратился в полицию. Пока стражи порядка вычислили, кто причастен к преступлению, подозреваемый успел ноутбук продать.

- В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении подозреваемого по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU