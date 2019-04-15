2019-04-15T08:54:05+03:00
Происшествия

Смолянин с наркотиками попался сотрудникам ГИБДД

Мужчине грозит срок до трех лет
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
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Смоленские автоинспекторы в ходе обычной проверки автомобилистов задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. С запрещенными веществами оказался пассажир остановленной машины, сообщает региональное УМВД.

Автомобиль остановили в районе перекрестка Индустриальная -Смольянинова. И водитель, и пассажир при общении со стражами порядка сильно нервничали. Когда провели досмотр, то в кармане куртки пассажира изъяли пакетик с мефедроном.

За незаконное хранение наркотических средств задержанному грозит срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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