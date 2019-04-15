Следком в Смоленске заинтересовался незаконными работами на Гнездовских курганах
ФОТО: СКР
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Незаконной дамбой на ручье на территории Гнездовского археологического комплекса заинтересовался следственный комитет и начал по данному факту доследственную проверку, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Напомним, уничтожение культурного слоя русла ручья выявили в ходе внеплановой инспекции по территории комплекса. Помимо дамбы, здесь обнаружили и высаженные в нарушение правил деревья. Подозрение пало на владельца соседнего с археологическим комплексом земельного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU