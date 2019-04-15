Школа №23 в Смоленске попала под пристальное внимание контрольного управления

15 Апр 13:17 2019-04-15T19:24:27+03:00

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В Смоленске в ближайшее время школу № 23 ждет проверка контрольного управления горадминистрации на предмет освоения средств, выделенных на ремонт учебного заведения. Губернатор области Алексей Островский попросил главу города дать соответствующее распоряжение.

Вопрос подняли в ходе рабочей поездки губернатора по городу и визита в школу №11, где обсуждалось качество покрытия беговой дорожки стадиона и ведется гарантийный ремонт.

Глава региона попросил Андрея Борисова провести проверку и по школе № 23

- До меня дошла информация, что из выделенных средств освоена только половина. Поэтому нужно проверить, в каком объеме были освоены средства и на что конкретно потрачены, - отметил Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU