Количество аварий на переездах МЖД снизилось вдвое

15 Апр 13:22 2019-04-15T13:22:56+03:00

В Смоленской области за три месяца не произошло ни одного ДТП

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На Московской железной дороге зафиксировано двукратное снижение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным. Так, в первом квартале из-за нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Годом ранее – 17 ДТП. В Смоленском регионе столичной магистрали за 3 месяца 2019 года не произошло ни одного ДТП на переездах.

Для снижения количества происшествий на МЖД в течение марта проходила акция «Внимание, переезд!». Смоленские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД провели на переездах 10 рейдов. В автомобильных организациях, в том числе связанных с пассажирскими перевозками, с водителями были проведены профилактические беседы.

МЖД призывает автомобилистов соблюдать ПДД. Самым распространенным нарушением является выезд автомобиля на переезд на запрещающий сигнал светофора. Помните, что поезд мгновенно не остановить, а нарушение может привести к непредсказуемым последствиям.

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Для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в этом году в Смоленском регионе МЖД запланировано отремонтировать 25 переездов, а на 4-х - установить комплексы фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU