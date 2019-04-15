В Смоленске отремонтируют скейт-парк на проспекте Гагарина

15 Апр 14:40 2019-04-15T17:49:32+03:00

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В Смоленске старый скейт-парк на проспекте Гагарина (рядом с физакадемией) отремонтируют. 15 апреля губернатор области Алексей Островский поручил главе города Андрею Борисову и начальнику управления спорта Смоленской области Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос по финансированию данных работ.

Стоит отметить, что площадок где могли бы оттачивать свое мастерство любители экстремальных видов спорта, в городе остро не хватает. Данному скейт-парку уже 10 лет. На минувшем приеме граждан главой города молодежь также поднимала этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU