2019-04-15T17:49:32+03:00
Спорт

В Смоленске отремонтируют скейт-парк на проспекте Гагарина

Проработать вопрос с финансированием работ поручил губернатор
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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В Смоленске старый скейт-парк на проспекте Гагарина (рядом с физакадемией) отремонтируют. 15 апреля губернатор области Алексей Островский поручил главе города Андрею Борисову и начальнику управления спорта Смоленской области Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос по финансированию данных работ.

Стоит отметить, что площадок где могли бы оттачивать свое мастерство любители экстремальных видов спорта, в городе остро не хватает. Данному скейт-парку уже 10 лет. На минувшем приеме граждан главой города молодежь также поднимала этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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