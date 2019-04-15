2019-04-15T16:04:52+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали серийного мошенника по покупкам авто

Подозреваемый брал машины в рассрочку, а деньги не платил
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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В Смоленске задержали серийного мошенника по покупкам авто.В Смоленске задержали серийного мошенника по покупкам авто.
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Смоленская полиция задержала подозреваемого сразу в 15 мошенничествах, совершенных при покупке автомобиля, сообщает региональное УМВД. Причастным к преступлениям оказался 30-летний местный житель.

Подозреваемый находил в интернете объявления о продаже недорогих автомобилей, договаривался с владельцами о покупке в рассрочку и оставлял им расписки. Однако получив документы на машины, подозреваемый сдавал автомобили на металлолом, а выплачивать за них деньги и не собирался. Общая сумма ущерба составила 800 тыс. рублей.

Подозреваемый заключен под стражу, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, который смолянину грозит, - до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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