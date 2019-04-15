Житель Смоленской области попался на краже в поезде Москва-Полоцк
Мужчина похитил у соседа по купе два мобильника и планшет
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Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Смоленск раскрыли кражу в поезде Москва-Полоцк, сообщает пресс-служба ведомства. Житель Гагарина обворовал попутчика, похитив у него два мобильника и планшет.
Подозреваемый - уроженец Армении, проживающий в Гагарине. Пока его сосед спал, он похитил гаджеты и покинул поезд. Пропажу потерпевший обнаружил только в Вязьме.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU