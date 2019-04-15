В Смоленске представят уникальный фотопроект «100 чудес света»

15 Апр 22:24 2019-04-15T22:24:59+03:00

Фотографы со всего мира в своих работах расскажут о неповторимости окружающего мира

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В Смоленске 24 апреля в КВЦ имени Тенишевых откроют фотовыставку Международного фестиваля «100 чудес света». Все работы раскрывают перед посетителями одну тему: "Неповторимость окружающего мира".

«100 чудес света» — это уникальный фотопроект Арт-центра в Перинных рядах и выставочного пространства «Арт-Банк», г. Санкт-Петербург. На протяжении многих лет ежегодно компания предоставляет публике 100 лучших фотоснимков, раскрывающих одну важную тему, — «Неповторимость окружающего мира».

"Кроме пейзажей здесь можно увидеть фотографии традиций различных культур, например, «Парад огней» в маленьком городке в США, индуистский фестиваль «Тайпусам» и «Томатину» — августовский праздник в испанском городе Буньоль, сопровождающийся… томатным боем! Любители мягких и пушистых тоже не будут разочарованы — на выставке вы увидите фотографии пустынных лисиц фенеков, «шишкинских» медведей, чудесных красных ибисов, диких лошадей и очень злой певчей птицы Спрео Гильдебрандта. Не менее интересными представляются снимки различных архитектурных сооружений, хранящих в своих стенах вековую историю", - отмечают организаторы.

В экспозиции будут представлены работы 2017 года. Среди авторов снимаков - фотографы из России, Германии, Бельгии, Индии, Греции, Словении, США, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии. Впервые принимают участие и фотографы с Карибских островов.

В этой коллекции организаторы сделали акцент на пейзажной фотографии, которая расскажет зрителям о необычных ландшафтных группах и природных явлениях, например, о извержении вулканов, северном сиянии, метеоритном дожде, самом длинном в мире водопаде.

Выставка "100 чудес света"

24 апреля, 10.00 - 30 июня 19.00

КВЦ им. Тенишевых, ул. Пржевальского, 3

Билет: 250 рублей, льготный - 150 рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU