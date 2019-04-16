2019-04-16T08:35:20+03:00
Общество

Неизвестные ходят по квартирам смолян и предлагают продукты от сетевого магазина

Пользователи соцсетей предупреждают о новом виде мошенничества
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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Неизвестные, называясь представителями одного из сетевых магазинов, ходят по квартирам смолян и предлагают в рамках акции для пенсионеров и малообеспеченных семей купить продукты значительно дешевле, чем у них в магазине, сообщается в группе "Черный список. Смоленск" в социальной сети "ВКонтакте"

Автор сообщения отмечает, что не открыла незнакомцу дверь, однако многие пенсионеры из-за своей доверчивость и желания сэкономить могут стать жертвами аферистов.

Интернет-пользователи предполагают, что, составив список необходимых пенсионеру продуктов, незнакомец может взять предоплату и скрыться с деньгами.

Смоляне призывают друг друга к бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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