Неизвестные ходят по квартирам смолян и предлагают продукты от сетевого магазина
Неизвестные, называясь представителями одного из сетевых магазинов, ходят по квартирам смолян и предлагают в рамках акции для пенсионеров и малообеспеченных семей купить продукты значительно дешевле, чем у них в магазине, сообщается в группе "Черный список. Смоленск" в социальной сети "ВКонтакте"
Автор сообщения отмечает, что не открыла незнакомцу дверь, однако многие пенсионеры из-за своей доверчивость и желания сэкономить могут стать жертвами аферистов.
Интернет-пользователи предполагают, что, составив список необходимых пенсионеру продуктов, незнакомец может взять предоплату и скрыться с деньгами.
Смоляне призывают друг друга к бдительности.
ИСТОЧНИК KP.RU