Юные вандалы осквернили в Смоленске Курган Бессмертия

16 Апр 10:32 2019-04-16T10:33:45+03:00

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В Реадовском парке Смоленска подростки осквернили мемориал "Курган Бессмертия", начертав на вершине памятника свои фамилии. Об инциденте сообщили в группе "Черный список. Смоленск".

Сообщается, что "автограф" на памятнике оставили девочки.

Подобное отношение подростков к символу боли и скорби всех смолян, потерявших во время войны своих родных и близких, вызвало в соцсетях волну негодования. Горожане призывают детей выйти и отмыть свои "Художества" со стен мемориала.

Напомним, Курган Бессмертия в Смоленске - это высокий холм, вручную насыпанный руками жителей нашего города. Землю для кургана привозили с воинских и партизанских захоронений и братских могил из всех уголков области. Мемориал у Холма выполнен в форме пятигранной пирамиды с диаметром основания 40 м, а Вершину венчает строгая стела высотой 11 м в виде открытой книги с высеченными цифрами «1941-1945»

ФОТО: smolensk-time.ru

ИСТОЧНИК KP.RU