В Смоленской области в 2019 году дороги отремонтируют в 19 районах

16 Апр 11:17 2019-04-16T11:17:09+03:00

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«Смоленскавтодор» в рамках госзадания отремонтирует в 2019 году 37, 82 км дорог, обустроит пять автобусных остановок и 1,8 км тротуаров в 19 районах Смоленской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Полный список районов и дорог, вошедших в план работ в рамках госзадания здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU