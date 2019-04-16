2019-04-16T11:17:09+03:00
Общество

В Смоленской области в 2019 году дороги отремонтируют в 19 районах

Общая протяженность обновленного полотна составит 37,82 км
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор"ФОТО: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор"
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«Смоленскавтодор» в рамках госзадания отремонтирует в 2019 году 37, 82 км дорог, обустроит пять автобусных остановок и 1,8 км тротуаров в 19 районах Смоленской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Полный список районов и дорог, вошедших в план работ в рамках госзадания здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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