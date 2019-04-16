В Смоленской области в 2019 году дороги отремонтируют в 19 районах
Общая протяженность обновленного полотна составит 37,82 км
ФОТО: пресс-служба СОГБУ "Смоленскавтодор"
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«Смоленскавтодор» в рамках госзадания отремонтирует в 2019 году 37, 82 км дорог, обустроит пять автобусных остановок и 1,8 км тротуаров в 19 районах Смоленской области, сообщает пресс-служба предприятия.
Речь идет о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Полный список районов и дорог, вошедших в план работ в рамках госзадания здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU